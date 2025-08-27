Во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, содержится поправка об ограничении количества банковских карт до 10 на человека. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами.
ТАСС собрал главное о поправке.
Основные пункты
- Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Решение направлено на противодействие дропперам - лицам, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.
- Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.
- Наличие большего количества карт у одного гражданина не повлечет каких-либо санкций для него, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
- Ответственность за соблюдение нового правила будет лежать на банках, эту обязанность закрепят в соответствующем нормативном акте.
Реакция на поправку
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков счел достаточным лимит в 10 карт. По его словам, предлагалось установить ограничение и на уровне 20, и 5 карт.
- Поправка об установлении лимита должна предполагать гибкий подход, чтобы под ограничения не подпали законопослушные клиенты, считают в Т-банке. В частности, следует отдельно учитывать детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, чтобы меры не затронули многодетные семьи.
- Введение лимитов может привести к ужесточению конкуренции между банками и росту числа издержек, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. В частности, в части случаев будет необходимо не только уговаривать открыть новую карту, но и закрыть одну из уже имеющихся.