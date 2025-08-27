Что известно о лимите на выдачу банковских карт

Во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, содержится поправка об ограничении количества банковских карт до 10 на человека. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами.

ТАСС собрал главное о поправке.

Основные пункты

Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Решение направлено на противодействие дропперам - лицам, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.

Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.

Наличие большего количества карт у одного гражданина не повлечет каких-либо санкций для него, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Ответственность за соблюдение нового правила будет лежать на банках, эту обязанность закрепят в соответствующем нормативном акте.

Реакция на поправку