РСТ: турпоток из Китая в Россию может вырасти на 25% при введении безвиза

Все зависит от полетных программ и цен на авиабилеты, отметили в союзе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию, по прогнозу, может дополнительно вырасти на 25% в случае отмены виз для граждан КНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы прогнозируем увеличение турпотока на 25% из Китая в ближайшее время [в случае отмены виз], все зависит от полетных программ и цен на авиабилеты", - говорится в сообщении.

Соруководитель комитета по въездному туризму РСТ Александр Мусихин отметил, что отмена виз позволит сэкономить время туристов, так как не нужно будет заполнять бумажные документы, а также снизит стоимость путешествий. Он напомнил, что оформление электронной визы в РФ стоит около $50, обычной визы - более $150.

Авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает около 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями. Окончательная динамика турпотока будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков, объяснил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.