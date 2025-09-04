Глава региона Айсен Николаев отметил, что в республике энергопотребление растет даже быстрее, чем на всем Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Снижение объема потребления дизтоплива до 30% фиксируют в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии благодаря применению современных дизельных генераторов и солнечных батарей. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

"На "энергоизолированных" территориях себя хорошо показала комбинированная выработка электроэнергии, когда и современные дизельные генераторы, и солнечные батареи, в первую очередь, позволяют до 30% снизить объем потребления дизельного топлива, которое в условиях Арктики, конечно, крайне дорого стоит", - сообщил Николаев.

Он отметил, что в Якутии постепенно формируется энергодефицит, как и на всем Дальнем Востоке. "У нас в Якутии энергопотребление растет даже быстрее, чем на всем Дальнем Востоке", - добавил он.

Николаев напомнил, что в Якутии строится ряд энергообъектов с общей мощностью 2 ГВт. "Несмотря на все сложности, связанные, в том числе, с высокой ключевой ставкой, объекты реализуются. Я считаю, что они приведут к тому, что энергодефицит по Республике Саха (Якутия) не должен возникнуть", - отметил он.

