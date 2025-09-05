"Газпромбанк Лизинг" зафиксировал рост спроса на отечественный автопром

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля китайского грузового автотранспорта в новых продажах снизилась на 17 п.п., до 46%, заявил заместитель генерального директора компании Сергей Вологодский

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. На рынке автолизинга растет спрос на отечественные автомобили, такая тенденция в том числе связана с увеличением утилизационного сбора. Об этом заявил заместитель генерального директора "Газпромбанк Лизинг" Сергей Вологодский на сессии "Российский автопром: путь к технологическому суверенитету?" в рамках Восточного экономического форума.

"В первом полугодии 2025 года наблюдается заметное смещение спроса в пользу автомобилей отечественного производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля китайского грузового автотранспорта в новых продажах снизилась на 17 п.п., до 46%, китайских легковых автомобилей сократилась на 7 п.п. до 55%, доля китайского легкого коммерческого транспорта незначительно выросла (+2 п.п.), составив 16%", - отмечается в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на Вологодского.

Топ-менеджер также указал, что такая динамика во многом связана с увеличением утилизационного сбора, временными издержками на техническое обслуживание, а также с ростом доступности продукции отечественного автопрома.

"Если говорить о сегменте китайского грузового транспорта, его доля начала сокращаться еще в конце 2024 года, после повышения утильсбора. До октября наблюдался рост почти до 70% на фоне ажиотажного спроса, однако уже к началу 2025 года началось резкое снижение", - добавил Вологодский.

По мнению топ-менеджера, перед рынком автолизинга в настоящее время стоит задача восстановить баланс между продажами продукции китайского и отечественного производства. "Снижение стоимости финансирования уже создает предпосылки для активного обновления автопарков, в том числе на условиях лизинга, в таких отраслях, как такси, логистика, каршеринг, ретейл. Государственная поддержка, направленная на стимулирование отечественного автопрома и локализацию зарубежных производств в России, формирует не только стабильный потребительский спрос, но и прочную основу для развития производственной кооперации и цепочек поставок комплектующих", - заключил он.

