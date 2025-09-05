Развитие ДФО, экономика высоких зарплат и доверие. О чем заявил Путин на ВЭФ

Россия открыта, ни от кого не отгораживается и не будет замыкаться "в национальной скорлупе", кроме того, российский двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент подчеркнул, что хотя медведь и символ России, но "самый большой тигр в мире - это уссурийский, российский тигр".

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Доверие

Российский лидер отметил, что уже не раз отвечал на вопрос, кому можно доверять в непростых условиях современности, и ответ на него неизменен. "Верить никому нельзя, - резюмировал президент. - Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, [а] обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует".

Работа ЦБ и правительства

ЦБ РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ее к целевому показателю. Если резко снизить ключевую ставку, то цены будут расти. "Российские финансовые власти, правительство РФ и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика", - сказал президент.

"Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл", - сказал Путин. Президент отметил, что "в среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%".

В России "стабильная предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика". По словам президента, это является "объективным конкурентным преимуществом, потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса".

Международные отношения

Мост из РФ в КНДР должен быть открыт в следующем году, также есть уверенность, что развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР. "Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей", - отметил президент.

Россия открыта, ни от кого не отгораживается и не будет замыкаться "в национальной скорлупе". Многие европейские компании ушли из России по политическим соображениям с убытками для себя, но они и ждут, когда ограничения спадут, "и в любую секунду хотели бы возвратиться".

Развитие Дальнего Востока

Валовый региональный продукт Дальнего Востока за последние 10 лет увеличился более чем в 2,5 раза, с 4 трлн до 11 трлн рублей, и сейчас по ряду показателей регион опережает общероссийские темпы развития: "За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы". Также добыча золота и угля на Дальнем Востоке выросла в 1,7 раза за 10 лет.

Президент предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года, "что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов".

Территории опережающего развития доказали свою эффективность, этот инструмент "помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе в период строительства, налаживания производства и выхода на проектные мощности". Единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке не повлияет на условия в ТОР.

Региональная поддержка ДФО

Тенденцию по оттоку населения, которая наблюдалась на Дальнем Востоке в конце прошлого века, постепенно удается переломить. Наряду с другими мерами поддержки повышенные выплаты на рождение третьего ребенка дают результат: "На Дальнем Востоке действуют увеличенные выплаты при рождении в семье третьего ребенка. Она составляет не 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей. И это обоснованно".

Президент поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичный рынок в городах, где пока не строятся многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков, а также сделать ее доступной "для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей".

Также президент поручил расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования.

Развитие магистралей

Продолжится модернизация БАМа и Транссиба, будут расширяться ж/д подходы к портам Дальнего Востока. Производственные мощности БАМа и Транссиба к 2032 году должны вырасти в 1,5 раза, указал президент. Кроме того, заметен рост заинтересованности в трансарктическом транспортном коридоре из Петербурга во Владивосток: "Особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего Евразийского континента - это развитие трансарктического транспортного коридора. Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков".

Редкоземельные металлы