5 сентября, 09:12,
обновлено 5 сентября, 09:50

Путин не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским

Президент РФ отметил, что готов к таким контактам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Большого смысла в контактах с Владимиром Зеленским достичь будет невозможно.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив при этом, что сам он к таким контактам готов.

"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам [с Зеленским]. <…> Смысла большого не вижу", - отметил российский лидер.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

