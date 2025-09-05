Путин не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским

Президент РФ отметил, что готов к таким контактам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Большого смысла в контактах с Владимиром Зеленским достичь будет невозможно.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив при этом, что сам он к таким контактам готов.

"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам [с Зеленским]. <…> Смысла большого не вижу", - отметил российский лидер.

