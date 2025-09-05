Как отметил губернатор, речь идет о строительстве "очень мощного" газопровода

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство газопровода "Сила Сибири - 2" может дать возможность газифицировать Забайкальский край. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор края Александр Осипов.

"Подписано соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2", газопровода очень мощного, 50 млрд кубических метров [газа в год]. И, как на совещании президент сказал, это дает нам возможность протянуть трубу из арктических территорий России для того, чтобы реализовать этот международный проект. Но это дает возможность как раз газифицировать и территории Забайкальского края и Бурятии. Поэтому я очень рад этому результату, рад тому, что такое внимание президента, внимание Министерства энергетики России, со стороны "Газпрома" уделяется Забайкальскому краю и нашим соседям", - сказал Осипов в видеообращении.

Губернатор отметил, что принимал участие в совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа, которое прошло в рамках Восточного экономического форума. По его мнению, Забайкалье как один из динамично развивающихся регионов имеет существенный задел в инвестициях. Это приводит к спросу и на электроэнергетику, и на другие виды энергетики, а также требует решения вопросов моторного топлива и газификации.

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.