Перечень цифровых платформ сформировали на основе рейтинга наиболее востребованных интернет-ресурсов России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. В список онлайн-платформ, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, сообщили в Минцифры. Операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме.

"Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ", - отметили в министерстве.

Техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, уже разработано. В Минцифры добавили, что список "будет оперативно пополняться".

Как говорил ранее глава Минцифры Максут Шадаев, пользователи смогут получать доступ к сервисам из такого белого списка "по капче". После этого доступ ним будет осуществляться "на той же скорости".