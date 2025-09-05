Признаки возвращения бренда появятся, когда начнется политическая разрядка в отношениях с Западом и постепенное снятие трансграничных санкций, указал вице-президент СТЦ Павел Люлин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Подача испанской компанией Inditex заявки на регистрацию товарного знака Zara в России не является признаком возвращения бренда в РФ, пока говорить об этом рано. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России Павел Люлин.

Как сообщалось ранее, Inditex подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Zarа в синем и белом цветах.

"Не вижу признаков возвращения, но мы их точно увидим, когда начнется политическая разрядка в отношениях с Западом и постепенное снятие трансграничных санкций. Пока говорить об этом рано", - сказал Люлин.

Эксперт отметил, что в текущих условиях регистрации товарных знаков - это защита бренда на территории России. Если Inditex не будет этого делать, есть вероятность, что кто-то другой может воспользоваться ситуацией и зарегистрировать "свою Zara", считает Люлин. При этом, по его словам, нишу испанского бренда пока никто не занял, поскольку это доступная мода. "То, что представлено сейчас в большинстве на российском рынке - это или дорогой модный сегмент, или недорогой, но не модный. Поэтому, думаю, есть куда возвращаться", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в мае вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева допускала возвращение Zara в Россию после 2027 года либо после 2029 года. Она также отмечала, что несмотря на то, что площади Zara в России фактически занял Maag, тем не менее, это другой бренд, но его ассортимент и позиционирование схожи.

Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), у которой в РФ было более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в 100 странах.