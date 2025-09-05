В перечень цифровых платформ войдут также личные кабинеты операторов связи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Яндекс", Ozon, Wildberries, "Дзен", RuTube, сайт платежной системы "Мир" будут доступны россиянам в период ограничений, уточнило Минцифры РФ.

Ранее министерство сообщило, что операторы уже обеспечивают доступ к подобным платформам в пилотном режиме.

В полный список, который еще будет дополняться, вошли: сервисы "Госуслуг", сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru, Max, сервисы "Яндекса", Ozon, Wildberries, "Авито", "Дзен", RuTube, официальный сайт платежной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее в Минцифры говорили, что в перечень цифровых платформ войдут также личные кабинеты операторов связи. Теперь же министерство уточнило, что в белый список войдут МТС, "Билайн", "Мегафон", "Ростелеком" и принадлежащий ему T2.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин в беседе с ТАСС отметил, что стабильное функционирование маркетплейса - это вопрос не только экономики, но и социальной ответственности.

"Мы благодарим Минцифры России за оперативное и взвешенное решение. Для нас является приоритетом, чтобы в любой ситуации покупатели могли забрать свои заказы, в том числе жизненно важные товары, а наши партнеры продолжать свою работу", - сказал он.