По словам пресс-секретаря президента, он не понимает контекст обсуждений о закрытии зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Мошенники для совершения преступлений будут использовать национальный мессенджер Max, как сейчас используют зарубежные платформы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Отвечая на вопрос, рассматривается ли для борьбы с мошенничеством возможность полного ограничения работы в РФ зарубежных мессенджеров, когда появился российский аналог в виде Max, представитель Кремля подчеркнул, что "это должны решать специалисты".

"Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными], - отметил Песков. - Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max".

"Я не понимаю вот контекст этих обсуждений [о закрытии зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством], искренне не понимаю. Какая разница? Так же Max будут использовать", - заключил пресс-секретарь президента.

В августе Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность. В Минцифры добавили, что доступ к услугам звонков будет восстановлен при выполнении требований российского законодательства.

Национальный мессенджер

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.

В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.