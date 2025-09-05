По словам зампредседателя Госдумы, эксперты уже ожидают, что в ближайшее время Китай может войти в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Безвизовый режим для россиян в Китай стимулирует развитие молодежных и семейных поездок. КНР может войти в пятерку самых популярных направлений у российских туристов, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР. Также сообщалось, что с 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Как поясняли в Пекине, россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

"Я думаю, что по итогам крайнего визита в Китай президента России Владимира Путина вся наша страна еще больше заинтересовалась этой страной, ее мощью и красотой древности. Турпоток увеличится. <…> Путь открыт, отсутствуют барьеры: теперь исчезают затраты на визу, необходимость собирать документы и риск отказа. Это особенно важно для путешествий, молодежных и семейных поездок. <…> Теперь поехать в Китай на выходные или на праздники станет так же просто, как в любую безвизовую страну. Китайский язык для изучения становится модным. Интерес, однозначно, повысится", - сказал Кара-оол.

По словам зампреда Госдумы, эксперты уже ожидают, что в ближайшее время Китай может войти в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений.

