По словам зампредседателя СФ, соглашения, достигнутые в Китае, нужно рассматривать в качестве приоритетов геоэкономического развития России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Тема Трансарктического коридора является продолжением стратегических инфраструктурных и экономических договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Такое мнение высказал ТАСС зампредседателя СФ Константин Косачев, комментируя выступление главы российского государства на ВЭФ.

"Что важно выделить [в выступлении президента РФ на ВЭФ]? Прежде всего - развитие Трансарктического коридора как комплексной системы, объединяющей морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта, с выходом на круглогодичную работу. То есть намного шире, чем один Северный морской путь. <...> Эта тема является продолжением стратегических инфраструктурных и экономических договоренностей, достигнутых накануне в Китае, что нужно рассматривать в комплексе как "Север плюс Восток" в качестве приоритетов геоэкономического развития страны", - отметил Косачев.

При этом он отметил, что ключевая цель ВЭФ - развитие Дальнего Востока, Сибири и Арктики в качестве главных бенефициаров этих проектов.

В ходе трехстороннего саммита лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийн Хурэлсуха в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопроводов "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер Восточного экономического форума.