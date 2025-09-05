Партия требует убрать несправедливый транспортный налог, который платят даже те, кто владеет, но не пользуется машиной, объяснил председатель

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" не предлагает вводить никаких новых платежей для автомобилистов, а требует отменить несправедливый транспортный налог. Об этом заявил ТАСС председатель партии Сергей Миронов.

По словам депутата, в соцсетях исказили программное требование партии - отменить транспортный налог.

"Нас обвиняют в том, что мы якобы хотим ввести некий новый побор с автомобилистов за каждый километр пути. Не исключаю, что общество намеренно вводят в заблуждение, пытаясь дискредитировать СРЗП", - отметил председатель партии.

"Никаких новых поборов и платежей мы не предлагаем. Вместо этого мы требуем убрать несправедливый транспортный налог, который платят даже те, кто владеет, но не пользуется машиной", - сказал Миронов ТАСС.

Ранее Миронов заявил о необходимости отменить транспортный налог в существующем виде.

"Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип - кто ездит, тот и платит", - добавил он.