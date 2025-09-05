Параллельно Фонд развития территорий ведет работу на водопроводной насосной станции и водоочистных сооружениях, указал вице-премьер

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре водовода, снабжающих город Бердянск в Запорожской области, где износ сетей достигает 95%, будут отремонтированы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Запорожскую область.

"Отдельного внимания сейчас требует вопрос водоснабжения города Бердянска. Износ сетей здесь максимальный, из-за этого прорывы и потери. Есть решения по ремонту четырех водоводов в границах города. Параллельно Фонд развития территорий ведет работу на водопроводной насосной станции и водоочистных сооружениях", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко сообщил, что износ сетей в Бердянске достигает 95%, что приводит к порывам и отключениям водоснабжения. По его словам, капитальный ремонт четырех водоводов в границах города, ремонт водовода от Бердовского водохранилища и водовода "Прилив" позволит стабильно снабжать Бердянск водой.