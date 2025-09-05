Google в прошлом также заплатила $13 млрд по ложным искам и еще $16,5 млрд в виде штрафов, указал президент США

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз должен немедленно прекратить практику наложения штрафов на американские компании.

"Пожалуйста, пусть это заявление послужит подтверждением того, что [компания] Google в прошлом также заплатила $13 млрд по ложным искам и еще $16,5 млрд в виде штрафов. Разве это не безумие? ЕС должен немедленно прекратить эту практику в отношении американских компаний", - написал он в Truth Social.

Ранее Трамп написал, что будет вынужден принять меры в ответ на решение ЕС оштрафовать Google на $3,5 млрд, и пригрозил инициировать процедуру по статье 301 Закона о торговле от 1974 года. Она наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры, в том числе повышать таможенные пошлины, для борьбы с политикой или действиями других государств, которые негативно сказываются на американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями.