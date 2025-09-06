Такая сумма получилась без учета соглашений, которые защищены коммерческой тайной, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкома ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. 353 соглашения на общую сумму 6 трлн 51 млрд рублей было подписано в ходе Восточного экономического форума. Об этом журналистам сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

"Подписано 353 соглашения на общую сумму 6 трлн 51 млрд рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну", - сказал он.

Также Кобяков сообщил, что в мероприятиях форума приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий.