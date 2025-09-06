Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ отметил, что тогда санкции и отключения от SWIFT РФ "просто не заметит"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Цифровой рубль мог бы оказать помощь в бюджетных процессах и международных расчетах. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

"Что же касается цифрового рубля, то он мог бы помочь по двум направлениям. В бюджетных процессах, международных расчетах, санкции и отключения от SWIFT мы просто не заметим", - отметил Кобяков.

