Как отметил глава Минпромторга РФ, первый полет знаменует выход на финишную прямую к серийному производству вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый полет и начало летных испытаний импортозамещенного вертолета "Ансат" знаменует выход на финишную прямую к его серийному производству. Это позволяет говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях ВЭФ.

"С первым полетом и началом летных испытаний импортозамещенного "Ансата" мы вышли на финишную прямую на пути к серийному выпуску полностью отечественной машины. Это дает все основания говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении", - сказал он.

Как отметил министр, сегодня "Ансаты" работают практически во всех российских регионах. Вертолеты активно используются в санитарной авиации, где они незаменимы для быстрой доставки пациентов в медучреждения.

В начале сентября состоялся первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с российскими двигателями ВК-650В. Полет длился 6 минут. Вертолет создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Он сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км, а с дополнительным топливным баком - до 800 км. Машина может выполнять полеты при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию и в высокогорье.

Новый "Ансат" оснащен двумя российскими двигателями ВК-650В. ВК-650В - это первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн.

О форуме

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 09:00 мск.