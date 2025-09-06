Вертолетная техника РФ отлично зарекомендовала себя и высоко ценится по всему миру, отметил глава Минпромторга

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Отечественные вертолеты "Ансат" обладают хорошим экспортным потенциалом, российская вертолетная техника высоко ценится по всему миру. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

"Безусловно, у вертолетов "Ансат" есть хороший экспортный потенциал - наша вертолетная техника отлично зарекомендовала себя и высоко ценится по всему миру", - сказал он.

В начале сентября состоялся первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с российскими двигателями ВК-650В. Полет длился 6 минут.

О вертолете

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км, а с дополнительным топливным баком - до 800 км. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.

Новый "Ансат" оснащен двумя российскими двигателями ВК-650В. ВК-650В - это первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн.

