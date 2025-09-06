Павел Маринычев отметил, что компания обладает хорошим запасом прочности и устойчивости

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Алроса" в условиях кризиса на алмазно-бриллиантовом рынке сейчас фактически остается единственной прибыльной алмазодобывающей компанией в мире. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.

"Алроса" обладает хорошим запасом прочности и устойчивости, оставаясь фактически единственной сейчас прибыльной алмазодобывающей компанией в мире. Поэтому и этот кризис компания переживет", - сказал он.

Ранее Маринычев говорил в интервью телеканалу "Якутия-24", что "Алроса" по итогам 2024 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 19,25 млрд руб., в то время как основной конкурент "Алросы" - компания De Beers задекларировала отрицательный показатель по EBITDA в 2024 году.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 8 сентября.