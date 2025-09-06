Компания ведет поиски золота в Якутии, на Таймыре, в Забайкальском крае

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Алмазодобыча будет и дальше оставаться приоритетом "Алросы", усилия компании направлены на алмазную геологоразведку и разработку месторождений алмазов. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.

По его словам, компания с 2020 года осваивает золотодобычу и предприятие "Алмазы Анабара" уже добывает внушительные объемы попутного золота. Кроме того, "Алроса" ведет поиски золота в Якутии, на Таймыре, в Забайкальском крае. "В Иркутской области, и в Чукотском автономном округе изучаем потенциальные объекты, которые можем приобрести самостоятельно или для совместной разработки", - добавил он.

Маринычев отметил, что наиболее важным для компании на сегодняшний день является разработка месторождения Дегдекан в Магаданской области.

"Подчеркну, что все это делается не в ущерб алмазодобыче, которое была и будет нашим приоритетом. Наши основные усилия направлены, конечно, на алмазную геологоразведку и разработку алмазных месторождений. Прежде всего на территории Якутии", - сказал он.

"Но мы готовы использовать наши компетенции в геологоразведке, в горной добыче для участия в других проектах, если видим в них потенциал. Дегдекан в этом плане показательный пример", - добавил он.

Гендиректор "Алросы" отметил, что компания планирует построить золотоизвлекательную фабрику на Дегдекане и постоянный вахтовый поселок в 2027-2029 годах, а старт добычи намечен на 2029-2030 годы.

В июле 2024 года "Полюс" сообщил, что 21 июня закрыл сделку по продаже 100% в "Магаданском геологоразведочном предприятии" (оператор золоторудного месторождения Дегдеканское рудное поле в Магаданской области) дочерней структуре "Алросы" "Алмазы Анабара". Лицензия на Дегдеканское рудное поле принадлежала "Полюсу" с 2005 года.

