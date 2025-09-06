Работы будут проводиться на рельсосварочном предприятии №1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Сварка рельсов, которые планируется укладывать на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, начнется 10 сентября. Работы будут проводиться на рельсосварочном предприятии №1 (РСП №1, входит в группу "Синара") в Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Уникальные рельсы марки ДТ350ВС400 были произведены компанией "Евраз" по заказу РЖД. При выходе с прокатного станка их длина составляет 100 м", - отметили в пресс-службе.

Для создания максимально комфортной поездки требуется минимизация количества стыковых соединений. Важно обеспечить непрерывность катания колеса поезда. Для этих целей рельсы для укладки в путь ВСМ сваривают в единую плеть длиной 800 м.

Как обратили внимание в пресс-службе, для реализации проекта ВСМ были разработаны не только уникальные рельсы. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и "Евраза" также создали специальные требования к режимам сварки рельсов, которые призваны обеспечить достаточную надежность сварных соединений.