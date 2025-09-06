ГАЗ уточнил, кто реализует проект Volga

Речь идет о независимой компании, которая не является юрлицом Горьковского автозавода

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Производство легковых автомобилей" занимается проектом Volga, сообщила пресс-служба Горьковского автозавода.

"Проект Volga реализует АО "Производство легковых автомобилей". Это независимая компания, она не является юрлицом Горьковского автозавода и не входит в периметр "Группы ГАЗ", - уточнили в пресс-службе.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне 2026 года.

Он не стал комментировать возможность привлечения китайского партнера в этот проект.