При этом вице-премьер РФ прогнозирует их рост в будущем

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Определенное снижение грузоперевозок сейчас наблюдается на Восточном полигоне, однако в будущем прогнозируется их рост. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Решения позволят обеспечить развитие Восточного полигона на будущее до 210 и далее до 270 млн тонн в случае необходимости. Сейчас наблюдается определенное падение грузоперевозок по объективным причинам, но это вопрос временный. Мы все-таки прогнозируем рост, поэтому строим дальше", - сказал он.

6 июля 2013 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить подробный план-график дальнейших шагов по модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. В 2022 году РЖД объявили о завершении первого этапа развития Восточного полигона, в рамках которого общая провозная способность Транссиба и БАМа возросла до 144 млн тонн. Стоимость работ составила 520,5 млрд рублей. Второй этап программы был рассчитан до конца 2024 года. В 2025 году планировалось начать третий этап расширения. К 2030 году ожидается достижение провозной способности на Восточном полигоне в 210 млн тонн, а к концу 2032 года - 270 млн тонн.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 07:00 мск.