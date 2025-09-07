Работы проведут на 29 объектах, сообщил вице-премьер

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. На Дальнем Востоке планируется модернизировать 29 аэродромов, на эти цели направят около 158 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Предусмотрена модернизация 29 аэродромов [на Дальнем Востоке], на это запланировано порядка 158 млрд рублей", - сказал он.

Савельев отметил, что всего в Дальневосточном федеральном округе 80 аэродромов и 463 посадочных площадки. "Здесь работает авиакомпания "Аврора", которая в 2024 году перевезла 2 млн 600 тыс. пассажиров и продолжает наращивать объемы. В перспективе они собираются их удвоить", - сказал вице-премьер.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск 8 сентября.