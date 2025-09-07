Глава Минпромторга выделил "Доброфф", "Флорум", "Аромаюнион", "Арома премиум", "Кема клаб" и ПКП "Лазурин", "ВМ ингредиентс"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Производители парфюмерных отдушек уже есть в России, в настоящее парфюмерно-косметическая отрасль бурно развивается, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

"У нас есть необходимые отечественные составляющие и сейчас отрасль бурно развивается. Уже сегодня на территории Российской Федерации действуют производители отдушек", - сообщил министр.

Принятый в июле 18-й пакет санкций ЕС ввел ограничения на поставку в РФ парфюмерных отдушек. СМИ писали, что это может привести к дефициту ароматических компонентов и росту цен на продукцию.

Так, среди компаний, производящих отдушки в России, Алиханов выделил "Доброфф", "Флорум", "Аромаюнион", "Арома премиум", "Кема клаб" и ПКП "Лазурин", "ВМ ингредиентс".

Глава Минпромторга отметил, что одним из фокусов работы министерства является создание в РФ собственной сырьевой базы и повышение уровня локализации производства. В конце прошлого года Минпромторг выпустил перечень сырьевых ингредиентов, которые критически необходимы для выпуска продукции парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии в РФ, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"План включает 172 позиций сырьевых ингредиентов, распределенных по 13 функциональным группам и 14 категориям готовой продукции, включая раздел "Компоненты и отдушки", потребление которого составляет порядка 30 тонн в год", - отметил Алиханов.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября.