Генеральный директор компании Павел Маринычев отметил, что "Алроса" востребована в других странах Африки

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" заинтересована в дальнейшей работе в Африке, продолжает активно работать в Зимбабве и видит там хорошие перспективы с точки зрения открытия новых месторождений алмазов. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.

"Да, конечно", - сказал гендиректор компании, отвечая на вопрос, заинтересована ли компания еще в работе в Африке.

"Алроса" продолжает активно работать в Зимбабве - видим здесь хорошие перспективы с точки зрения открытия новых месторождений алмазов и других полезных ископаемых. Кроме того, экспертиза "Алроса" остается востребованной в ЦАР, Мозамбике, ЮАР, Намибии", - отметил Маринычев.

Он также отметил, что "Алроса" остается открытой для сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных инвестиционных проектов в этих и других странах.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 8 сентября.