Глава Минпромторга отметил, что в России создаются конкурентоспособные продукты в этой отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ позитивно оценивает российский рынок парфюмерно-косметической отрасли, производители создают конкурентоспособные продукты, риска снижения такой динамики нет. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

"На данный момент мы позитивно оцениваем рынок парфюмерно-косметической отрасли, в России создаются конкурентоспособные продукты, и мы не видим риска для снижения такой динамики в отрасли", - сказал он.

Принятый в июле 18-й пакет санкций ЕС ввел ограничения на поставку в РФ парфюмерных отдушек. СМИ писали, что это может привести к дефициту ароматических компонентов и росту цен на продукцию.

Как отметил министр, парфюмерно-косметическая отрасль является драйвером развития производств среднетоннажной химической продукции, потребление которой растет, "соответственно потребность в отдушках тоже будет увеличиваться". По его словам, в России уже есть производители этих компонентов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 09:00 мск.

