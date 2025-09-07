Доля компании перешла к компании Taadeen

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" удовлетворена результатами сделки по продаже своей доли в ангольском предприятии "Катока". Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.

"Мы удовлетворены результатами сделки по продаже нашей доли в "Катоке", - сказал он.

Ранее доля компании "Алроса" в проекте "Катока" перешла к компании Taadeen (структура Фонда национального благосостояния Омана). В отчетности "Алросы" отмечалось, что вознаграждение за продажу компанией своей доли в ангольском проекте "Катока" составило 15,9 млрд рублей. Замглавы Минфина Алексей Моисеев называл сделку по выходу "Алросы" из проекта "Катока" хорошей для компании.

О выходе "Алросы" из проекта в Анголе

Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" работала в Анголе с 1992 года. "Катока" - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов (находится на северо-востоке страны). Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов.

Моисеев ранее заявлял, что "Алроса" будет выходить из проекта "Катока", а ангольская сторона считает, что участие российской компании в качестве акционера мешает развивать бизнес, так как многие участники рынка отказываются от работы в проекте из-за участия в нем "Алросы".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 8 сентября.