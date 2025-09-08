Александр Головин: мечта со сборной России — вновь сыграть на крупном турнире

Полузащитник "Монако" — о Валерии Карпине, соперниках национальной команды и задачах клуба на сезон

Полузащитник "Монако" Александр Головин на сборах в сентябре отметил 10 лет с дебюта в сборной России. В интервью ТАСС футболист оценил работу с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, а также рассказал о задачах "Монако" в сезоне.

— Как вам матч со сборной Катара (россияне победили со счетом 4:1 — прим. ТАСС) и условия игры?

— На самой игре с командой Катара было чуть жарко. Тренировались за день до игры, было легче. Но во время самого матча было душно моментами. Игра получилась хорошей.

— Как оцените сборы в сентябре?

— Могу сказать, что сборы были хорошими, как всегда. Пусть по пятибалльной шкале оценка будет пять. Я всегда доволен, хорошие сборы.

— Как вам сборные Иордании и Катара?

— На этом сборе у нас были два хороших соперника, две хорошие команды. Это не какие-то соперники, с которыми мы играли до, когда забивали по восемь, по десять. Сборные Иордании и Катара — очень сильные команды. Катар выигрывал Кубок Азии.

— Что скажете о соперниках по осенним матчам (россияне в октябре — ноябре сыграют с командами Ирана, Боливии, Перу и Чили — прим. ТАСС)?

— Дальше будет только тяжелее в плане соперников, насколько я понимаю. Но будем готовиться. Такие матчи только лучше для нас.

— Какие ощущения от возвращения в сборную России?

— Соскучился больше всего просто по русскому языку, по стране, по пацанам, давно никого не видел. Поговорить на родном языке — хорошо. В принципе, в сборной России матчи чуть более особенные, даже если это товарищеские игры, чем когда выступаешь за клуб. Поэтому всегда только позитивные эмоции от нахождения в сборной России.

— Как работается с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, чем он отличается от других?

— Я не могу сказать чего-то плохого о любом тренере. У меня еще, в принципе, за карьеру не было тренера, чтобы я мог сказать что-то плохое о нем. У всех тренеров свое видение. Валерий Георгиевич Карпин любит, чтобы мы прессинговали, чтобы мы играли низом, чтобы старались выходить низом со своей половины поля. Всем это нравится, мы это как-то пытаемся тоже показать на поле. Понятно, что не всегда все получается. Но такой футбол Валерий Георгиевич видит, мы тоже.

— Активно проявляют себя Алексей Батраков из "Локомотива" и Матвей Кисляк из ЦСКА. Можно ли сказать, что они готовы к переходу в европейский чемпионат?

— Я не могу сказать, потому что не я решаю, готовы ли они или нет. Но Алексей Батраков и Матвей Кисляк точно являются хорошими футболистами. Думаю, что у них отличное будущее.

— Какая мечта в сборной России?

— Моя мечта в сборной России — возвращение к официальным матчам, поучаствовать вместе с командой на крупном международном турнире.

— Какие личные и командные задачи у вас в "Монако"?

— У меня нет личных задач. Задачи команды — выигрывать и попадать в Лигу чемпионов. Также постараться дать бой ПСЖ.

— Удалось ли пересечься с Матвеем Сафоновым во Франции, поужинать, например?

— Нет, мы же все-таки живем не рядом. Поэтому проводили какое-то небольшое время перед играми или после них, какие-то минуты были вместе.

— Часто ли сейчас общаетесь с Федором Чаловым из ПАОКа?

— Мы не очень часто общаемся с Федей. Но иногда общение происходит. Бывает, что слежу за его игрой, не прямо так смотрю его матчи, но слежу. Счет, забил или не забил.