Александр Максименко: выступление за сборную России — честь

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко получил вызов в сборную России и сыграет в четверг против команды Иордании. В интервью ТАСС Максименко рассказал, что для него значит выступление за сборную России, о борьбе с зависимостью от социальных сетей и последней прочитанной книге.
— Как обстановка в сборной России?
— Рабочая. Готовимся к предстоящим играм.
— С кем больше общаетесь в сборной?
— Со всеми понемногу. Но из-за нашей специфической позиции — с вратарями больше.
— Как оцените соперников в сентябре?
— Смотрели видео, проводили анализ, могу сказать, что это хорошие команды. С Катаром играли в 2023 году, было непросто. Сейчас век такой, что все умеют играть в футбол. Со всеми играть интересно.
— Вы дебютировали за сборную России в июне 2024 года. Как тогда узнали, что сыграете?
— Тогда была одна игра у нас на сборе. Тренер вратарей Виталий Витальевич Кафанов сказал, что Матвей Сафонов сыграет первый тайм, во втором должен выйти я. Но будут смотреть по результату. Результат позволил, поэтому я сыграл.
— Вспомните, как прошел ваш первый вызов в сборную России, тогда были международные соревнования. Ожидали, что дебютируете раньше?
— У меня тогда не было ожиданий по дебюту. Меня вызвали в первый раз, было очень приятно находиться в расположении сборной России. Много времени прошло с того момента. Но ощущения от первого вызова были прекрасные.
— Валерий Карпин всегда говорит, что все вопросы по вратарям нужно адресовать Виталию Кафанову. Не чувствуется ли отдаленность от главного тренера? Есть ли вообще какое-то взаимодействие у вратарей с Карпиным?
— Нет, не чувствуется.
— Как работается с Виталием Кафановым? Чем он особенен?
— У Виталия Витальевича свой индивидуальный подход. Давно друг друга знаем, мы уже привыкли к его требованиям. С ним работается комфортно. У нас всегда во вратарском коллективе хорошая атмосфера. Виталий Витальевич всегда поддерживает.
— В марте 2025 года за сборную России сыграл Артем Дзюба, побив рекорд по голам. Отличалась ли как-то атмосфера в сборной в связи с его нахождением в команде? Насколько это значимый рекорд в российском футболе?
— Рекорд значим для российского футбола. Но хотелось бы больше говорить о предстоящих матчах. Оценить вратарский скил Дзюбы не могу, не видел.
— За сборную России и СССР выступало много хороших вратарей. Если брать за всю историю национальной команды, то можете ли назвать топ-5?
— Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре.
— Кто был для вас примером в сборной России?
— Игорь Акинфеев.
— Что для вас выступление за сборную России?
— Выступление за сборную России для меня — честь.
— Какое для вас самое памятное воспоминание со сборной России? Вы были и на юношеском чемпионате мира, и на последнем для России чемпионате Европы молодежных команд.
— Много из моментов юношеской и молодежной сборных были памятными, почти каждый матч помню. Если брать последний молодежный чемпионат Европы, то он прошел для нас неудачно. Но вот, наверное, чемпионат Европы до 17 лет, когда в полуфинале проиграли, получили бронзовые медали, так как не было матча за третье место. И, конечно, отмечу опыт на юношеском чемпионате мира, футболисту побывать на таком турнире — здорово.
— В прошлом году вы говорили, что не получали предложений. Изменилось ли что-то за год?
— Ничего не изменилось.
— Приезд Матвея Сафонова в сборную поднимает уровень конкуренции?
— Всегда приятно видеть Матвея Сафонова в сборной России. У нас в целом хорошая атмосфера среди вратарей в команде.
— Какая у вас глобальная мечта со сборной России и по карьере в целом?
— Принять участие в официальных матчах.
— Как вы проводите время вне футбола? Как отвлекаетесь от футбола? Любимое хобби?
— В летнее время люблю гулять в парке с собакой. Но в последнее время график плотный, особо не отвлекаешься. Для меня футбол — это не работа, а получение удовольствия. Поэтому я особо не устаю.
— Вы говорили, что довольно много начали читать. Какую книгу вы прочитали последней?
— Последней прочитанной книгой является "Кремлевская школа переговоров".
— Вы начинали знакомство со спортом с волейбола. Сейчас играете в свободное время?
— В отпуске могу играть в пляжный волейбол.
— Вратари не самые известные люди в футболе. Часто ли вас узнают на улице? Как относитесь к славе?
— У меня нет славы. Поэтому никак не отношусь.
— Социальные сети — как часто пользуетесь? Есть ли зависимость?
— Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться.
— Какая у вас главная цель в жизни?
— Оставаться человеком.