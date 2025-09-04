Александр Максименко: выступление за сборную России — честь

Голкипер сборной России — о конкуренции с Матвеем Сафоновым, предстоящих соперниках национальной команды и увлечениях

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко получил вызов в сборную России и сыграет в четверг против команды Иордании. В интервью ТАСС Максименко рассказал, что для него значит выступление за сборную России, о борьбе с зависимостью от социальных сетей и последней прочитанной книге.

— Как обстановка в сборной России?

— Рабочая. Готовимся к предстоящим играм.

— С кем больше общаетесь в сборной?

— Со всеми понемногу. Но из-за нашей специфической позиции — с вратарями больше.

— Как оцените соперников в сентябре?

— Смотрели видео, проводили анализ, могу сказать, что это хорошие команды. С Катаром играли в 2023 году, было непросто. Сейчас век такой, что все умеют играть в футбол. Со всеми играть интересно.

— Вы дебютировали за сборную России в июне 2024 года. Как тогда узнали, что сыграете?

— Тогда была одна игра у нас на сборе. Тренер вратарей Виталий Витальевич Кафанов сказал, что Матвей Сафонов сыграет первый тайм, во втором должен выйти я. Но будут смотреть по результату. Результат позволил, поэтому я сыграл.

— Вспомните, как прошел ваш первый вызов в сборную России, тогда были международные соревнования. Ожидали, что дебютируете раньше?

— У меня тогда не было ожиданий по дебюту. Меня вызвали в первый раз, было очень приятно находиться в расположении сборной России. Много времени прошло с того момента. Но ощущения от первого вызова были прекрасные.

— Валерий Карпин всегда говорит, что все вопросы по вратарям нужно адресовать Виталию Кафанову. Не чувствуется ли отдаленность от главного тренера? Есть ли вообще какое-то взаимодействие у вратарей с Карпиным?

— Нет, не чувствуется.

— Как работается с Виталием Кафановым? Чем он особенен?

— У Виталия Витальевича свой индивидуальный подход. Давно друг друга знаем, мы уже привыкли к его требованиям. С ним работается комфортно. У нас всегда во вратарском коллективе хорошая атмосфера. Виталий Витальевич всегда поддерживает.

— В марте 2025 года за сборную России сыграл Артем Дзюба, побив рекорд по голам. Отличалась ли как-то атмосфера в сборной в связи с его нахождением в команде? Насколько это значимый рекорд в российском футболе?

— Рекорд значим для российского футбола. Но хотелось бы больше говорить о предстоящих матчах. Оценить вратарский скил Дзюбы не могу, не видел.

— За сборную России и СССР выступало много хороших вратарей. Если брать за всю историю национальной команды, то можете ли назвать топ-5?

— Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре.

— Кто был для вас примером в сборной России?

— Игорь Акинфеев.

— Что для вас выступление за сборную России?

— Выступление за сборную России для меня — честь.

— Какое для вас самое памятное воспоминание со сборной России? Вы были и на юношеском чемпионате мира, и на последнем для России чемпионате Европы молодежных команд.

— Много из моментов юношеской и молодежной сборных были памятными, почти каждый матч помню. Если брать последний молодежный чемпионат Европы, то он прошел для нас неудачно. Но вот, наверное, чемпионат Европы до 17 лет, когда в полуфинале проиграли, получили бронзовые медали, так как не было матча за третье место. И, конечно, отмечу опыт на юношеском чемпионате мира, футболисту побывать на таком турнире — здорово.

— В прошлом году вы говорили, что не получали предложений. Изменилось ли что-то за год?

— Ничего не изменилось.

— Приезд Матвея Сафонова в сборную поднимает уровень конкуренции?

— Всегда приятно видеть Матвея Сафонова в сборной России. У нас в целом хорошая атмосфера среди вратарей в команде.

— Какая у вас глобальная мечта со сборной России и по карьере в целом?

— Принять участие в официальных матчах.

— Как вы проводите время вне футбола? Как отвлекаетесь от футбола? Любимое хобби?

— В летнее время люблю гулять в парке с собакой. Но в последнее время график плотный, особо не отвлекаешься. Для меня футбол — это не работа, а получение удовольствия. Поэтому я особо не устаю.

— Вы говорили, что довольно много начали читать. Какую книгу вы прочитали последней?

— Последней прочитанной книгой является "Кремлевская школа переговоров".

— Вы начинали знакомство со спортом с волейбола. Сейчас играете в свободное время?

— В отпуске могу играть в пляжный волейбол.

— Вратари не самые известные люди в футболе. Часто ли вас узнают на улице? Как относитесь к славе?

— У меня нет славы. Поэтому никак не отношусь.

— Социальные сети — как часто пользуетесь? Есть ли зависимость?

— Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться.

— Какая у вас главная цель в жизни?

— Оставаться человеком.