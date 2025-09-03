Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу впервые проведет товарищеский матч с командой Иордании. Встреча состоится на "Лукойл-Арене" в Москве и начнется в 20:00 мск.

Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России располагается на 35-й позиции в рейтинге, команда Иордании - на 64-й. С февраля 2022 года сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения. Команда Иордании в июне впервые отобралась на чемпионат мира, она выступит на мировом первенстве 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Также сборная Иордании является действующим вице-чемпионом Кубка Азии, в финале турнира со счетом 1:3 она уступила катарцам.

Осенние матчи сборной России будут посвящены Году защитника Отечества. Российский футбольный союз (РФС) продолжит реализацию программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Одна на всех: команда, Родина, Победа". Перед началом игры между сборными России и Иордании с песней "Жди меня домой" выступят Socrat и хор Сретенского монастыря. Гимн России исполнит Юлианна Караулова. Также на 80-й минуте пройдет флешмоб - на табло появятся слова припева песни группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать".

Также перед игрой рядом с ареной выступит группа "Фабрика". После матча запланировано выступление заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского, который исполнит хит "3 сентября".

Сборная России подходит к матчу в полной готовности, к игре с командой Иордании будут доступны 29 футболистов. Изначально в состав вошли вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев и полузащитник клуба Никита Кривцов, но из-за повреждений они покинули расположение сборной. Также в составе присутствуют игроки зарубежных клубов, среди них вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, полузащитники Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Атланта", MLS). У сборной Иордании также собран оптимальный состав. В матче с россиянами примет участие главная звезда иорданцев, полузащитник французского "Ренна" Муса аль-Тамари.

У сборной России есть костяк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас готовиться к матчам, несмотря на небольшое время сбора, легче. Причина - созданный костяк команды. После санкций Карпин приглашал много молодых футболистов для просмотра. "Что касается времени на подготовку, так почти всегда, редко удается выделить четыре-пять дней до игры, ничего нового в этом плане, - сказал Карпин журналистам. - Потом два дня на подготовку к Катару. Сейчас, наверное, чуть полегче, футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые делаем: прессингуем, атакуем. Плюс-минус нет такой ротации, обрисовался костяк, поэтому чуть попроще. Что покажет Иордания? Зависит все в матче от двух команд, посмотрим в игре, что будет происходить".

В составе сборной России впервые с сентября прошлого года может сыграть нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев. "Конечно, приятно вернуться в сборную, до этого не мог [приезжать] по состоянию здоровья, - сказал Воробьев журналистам. - Проводим теории, лично не встречался с командой Иордании. Игра покажет, что за команда и соперник. Конечно, для нападающего важно забивать, буду счастлив, если открою счет голам в национальной команде в матче с Иорданией. Видел одну игру сборной Иордании с "Зенитом", есть хорошие футболисты, ожидания хорошие".

Ранее Карпин сообщил журналистам, что Головин и Алексей Миранчук готовятся сыграть во втором матче на сборе, по такому же плану идет Сафонов.

Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами считает, что игра с командой России поможет лучше понимать, как выступать на чемпионате мира. "Нас встретили хорошо в России, - сказал Селлами журналистам. - У нас были варианты с другими командами, был хороший выбор в сторону России, потому что это сильная команда с хорошими игроками. У них сильные нападающие. Эта игра нам даст представление, как нужно играть на чемпионате мира. У нас был небольшой перерыв, попытаемся перезагрузить футболистов, чтобы они вернули настрой. В большом ожидании от матча, чтобы получить отличный опыт". Аль-Тамари также отметил, что ожидает хорошей игры с командой России.

Матч сборных России и Иордании обслужит судейская бригада из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Ему будут помогать его соотечественники - ассистенты рефери ФИФА Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин. Резервным арбитром стал россиянин Егор Егоров.

Сборная России завершит сбор 8 сентября. 7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара, встреча также пойдет в рейтинг ФИФА.