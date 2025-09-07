Рынок нефти сбалансирован, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рынок нефти в настоящий момент сбалансирован с точки зрения баланса спроса и предложения. В 2025 году мировая экономика будет расти быстрее, чем планировалось изначально, все это позволило странам ОПЕК+ принять решение о дополнительной добычи нефти в октябре, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам заседания восьми ведущих стран ОПЕК+.

"Сегодня рынок сбалансирован, мы видим, что макроэкономические показатели по результатам, и по оценкам многих экспертов, в этом году будет чуть выше, чем изначально планировались, в том числе по росту мировой экономики. Мы видим активность, которая сегодня наблюдается, использование нефтепродуктов в мире, и авиасообщения, и автомобильные перевозки. Поэтому такое решение было принято, оно абсолютно рыночно", - заметил он.

Новак также отметил, что страны ОПЕК+ в целом показали очень высокий уровень исполнения сделки.

7 сентября восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка - на 137 тыс. б/с (к уровню сентября).

Новак сообщил, что на встрече страны обсудили состояние нефтяного рынка, прогнозы. "Мы договорились о том, что будем смотреть на ситуацию на рынке, и у нас будут возможности в дальнейшем, также ежемесячно встречаясь, принимать решения в ту или иную сторону в зависимости от состояния рынка", - добавил он.