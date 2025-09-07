РФ в полном объеме выполняет условия сделки ОПЕК+, отметил российский вице-премьер

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия в результате решения ОПЕК+ об увеличении добычи в октябре на 137 тыс. б/с сможет нарастить добычу на 42 тыс. б/с, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам заседания восьми ведущих стран ОПЕК+.

"Решение было принято, оно абсолютно рыночно. Оно позволяет нам также, России, увеличить добычу на 42 тыс. б/с", - сказал он.

7 сентября восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка - на 137 тыс. б/с (к уровню сентября).

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу на 42 тыс. б/с каждая, Ирак - на 17 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 11 тыс. б/с, Казахстан - на 6 тыс. б/с, Оман - на 3 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с.