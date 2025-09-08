Двухконтурный турбовентиляторный двигатель создали с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российский многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200, предназначенный для тушения пожаров, должен пройти летные испытания в ходе работ по ремоторизации с украинских двигателей Д-436 ("Мотор сич") на ПД-8. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор - заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Сергей Коротков.

"Сейчас ведется работа по ремоторизации на базе двигателей ПД-8 на Бе-200 и на SJ-100. Реально уже сегодня самолеты находятся на этапе, SJ-100 имею в виду, летных испытаний, а Бе-200 еще предстоит это пройти. Но такая работа ведется сегодня", - сказал Коротков, отвечая на вопрос о ремоторизации самолетов с украинских двигателей "Мотор сич".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что двигатели ПД-8 для Superjet соответствуют лучшим мировым стандартам.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

Самолет-амфибия Бе-200, выпускаемый Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева (входит в ОАК), регулярно привлекают к тушению крупных пожаров как в России, так и за рубежом, в частности, они участвовали в тушении пожаров в Забайкальском, Хабаровском краях, а также на юге Турции и в Алжире.