8 сентября, 03:02
Восточный экономический форум

Алиханов: Минпромторг РФ прогнозирует параллельный импорт за 2025 год в $25 млрд

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Всего за январь - июль 2025 года по параллельному импорту ввезли товаров на общую сумму в $14,6 млрд, заявил министр промышленности и торговли

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ прогнозирует объем параллельного импорта по итогам 2025 года на уровне $25 млрд, импорт товаров в рамках механизма последовательно снижается. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ТАСС в рамках ВЭФ.

Читайте также
Алиханов: объем параллельного импорта за январь-июль составил $14,6 млрдАлиханов: нацпроект "Новые материалы и химия" должен стать драйвером промышленности

Всего за январь - июль 2025 года по параллельному импорту было ввезено товаров общей стоимостью $14,6 млрд.

"По итогам 2025 года прогнозный объем параллельного импорта составит порядка $25 млрд. При этом отмечу, что мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта", - сказал он. 

Теги:
РоссияАлиханов, Антон АндреевичВосточный экономический форум