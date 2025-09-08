Восточный экономический форум Алиханов: Минпромторг РФ прогнозирует параллельный импорт за 2025 год в $25 млрд

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Всего за январь - июль 2025 года по параллельному импорту ввезли товаров на общую сумму в $14,6 млрд, заявил министр промышленности и торговли