Алиханов: Минпромторг РФ прогнозирует параллельный импорт за 2025 год в $25 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ прогнозирует объем параллельного импорта по итогам 2025 года на уровне $25 млрд, импорт товаров в рамках механизма последовательно снижается. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ТАСС в рамках ВЭФ.
Всего за январь - июль 2025 года по параллельному импорту было ввезено товаров общей стоимостью $14,6 млрд.
"По итогам 2025 года прогнозный объем параллельного импорта составит порядка $25 млрд. При этом отмечу, что мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта", - сказал он.