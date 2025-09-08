Савельев: у российского высокоскоростного поезда есть два варианта интерьера

Вице-премьер РФ также сказал о наличии рабочего названия

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Два варианта интерьера есть у поезда для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"У нас есть рабочее название поезда и два варианта интерьера", - сказал он.

Ранее РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда - 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 8 сентября в 07:00 мск.