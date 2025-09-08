"Алроса" вернется к публикации данных о продажах алмазов, как только позволят условия

Такую информацию могут использовать не только против компании, но и против ее партнеров, указал генеральный директор Павел Маринычев

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Информация о добыче и продажах алмазов может быть использована не только против "Алросы", но и против партнеров компании. Как только позволят условия, компания вновь будет задавать планку открытости для отрасли, сообщил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ ее генеральный директор Павел Маринычев.

По словам Маринычева, ограничение информации о добыче и продажах - пусть временная, но все же необходимая мера, на которую компания пошла не по своей воле. "Алроса" стала объектом самых жестких санкций, наложенных на промышленные компании России. Причем кажется, что это было сделано просто по формальному признаку - наличию госучастия. Никто при этом не разбирался, что практически все налоги компания платит не в федеральный бюджет, а в бюджет Якутии для поддержания социальной инфраструктуры региона размером с Западную Европу", - сказал он.

"К тому же информация о добыче и продажах может быть использована не только против нас, но и против наших партнеров. Но, как только позволят условия, мы непременно снова будем соответствовать лучшим практикам и задавать планку открытости для отрасли", - добавил гендиректор.

В марте 2022 года компания приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах алмазов и бриллиантов.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 8 сентября.