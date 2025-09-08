Затраты на проведение поисковых работ будут минимальны

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" начнет в 2026 году геологоразведочные работы для поиска полиметаллических полезных ископаемых в пределах Якутской алмазоносной провинции, сообщил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.

"Да, наши геологи уже выделили перспективную площадь для поиска полиметаллических полезных ископаемых в пределах Якутской алмазоносной провинции. Сейчас ведутся научно-исследовательские работы - привлекли для этого несколько российских отраслевых институтов. К геологоразведочным работам приступим с 2026 года", - сказал он

Маринычев отметил, что работы будут проводиться параллельно с основными геологоразведочными работами на алмазы, поэтому затраты на проведение поисковых работ будут минимальны.

В апреле 2025 года Маринычев говорил в ходе форума "Хозактив-2025", что "Алроса" выделит средства для изучения проявлений полиметаллов в Якутии, которые обнаружила в ходе геологоразведки алмазных участков.