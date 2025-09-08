Генеральный директор компании Павел Маринычев отметил, что план компании по алмазодобыче на первое полугодие выполнили с превышением на 3%

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в РФ алмазодобывающая компания "Алроса" сохраняет производственный план по добыче на этот год, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Павел Маринычев в рамках Восточного экономического форума.

"Наши целевые производственные показатели остаются в силе", - сказал он.

Маринычев отметил, что план компании по алмазодобыче на первое полугодие был выполнен с превышением на 3%.

"Мы рассчитываем, что до конца года объем добычи будет соответствовать плановым значениям", - сказал он. Как сообщалось, целевой объем добычи алмазов "Алросы" на 2025 год составляет 29 млн карат.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.