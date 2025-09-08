Мантуров: привлечение партнеров из КНР к добыче РЗМ в РФ обсуждалось

Окончательные решения пока не приняли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Привлечение китайских партнеров к добыче редкоземельных металлов (РЗМ) в России обсуждалось, но окончательные решения пока не приняты, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, потенциальный партнер уже понятен.

"На самом деле такие разговоры были и уже определенное время назад. Окончательных решений не принято, но мы знаем, кто может быть партнером", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, обсуждалось ли привлечение китайских партнеров к разработке месторождений РЗМ в России.

В первую очередь речь идет о технологиях извлечения оксидов редкоземельных металлов, уточнил первый вице-премьер. Сегодня это одна из переводных технологий, которая принадлежит Китаю и США, добавил он.

Ранее Мантуров в интервью ТАСС также говорил, что Россия могла бы взаимодействовать с США в сфере РЗМ.