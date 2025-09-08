Стороны согласились с тем, что односторонние действия и запугивание оказывают негативное влияние на мировой порядок

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Торгово-экономические вопросы стали инструментом вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявили лидеры стран БРИКС в ходе онлайн-саммита объединения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, собеседники согласились с тем, что односторонние действия и запугивание оказывают негативное влияние на мировой порядок, угрожая международному праву. Как они отметили, торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие на планете.