К середине дня ресурс насчитывал 42,3 тыс. подписчиков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный канал президента России Владимира Путина "Кремль.Новости" в мессенджере Max менее чем за день набрал 100 тыс. подписчиков. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Канал был создан 8 сентября. Уже к середине дня ресурс насчитывал 42,3 тыс. подписчиков, а в первые два часа на канал подписалось 15 тыс. человек. Сейчас опубликовано 2 поста, которые суммарно набрали более 15 тыс. лайков.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.