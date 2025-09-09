Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживалось прибытие восьми рейсов

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи, где в ночь на вторник вводились кратковременные ограничения на прием и выпуск самолетов, работает в штатном режиме. Задержек рейсов из-за ограничений в авиагавани по состоянию 09:00 мск не наблюдается, сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

Ранее, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживалось прибытие восьми рейсов.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Кратковременные ограничения, вводимые на прием и выпуск воздушных судов, не сказались на работе воздушной гавани Юга. Задержек по причине вводимых ограничений нет", - сказал представитель аэропорта.

При этом наблюдаются задержки более двух часов у трех рейсов авиакомпании "Икар" в связи с поздним прибытием воздушных судов в сочинский аэропорт.

Временные ограничения вводились на работу аэропорта Сочи ночью во вторник, они действовали меньше часа. В этот период в Сочи и на федеральной территории Сириус была объявлена угроза атаки БПЛА. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки ВСУ осколки беспилотника попали в машину в Адлерском районе Сочи, погиб водитель. Кроме того, по предварительной информации, повреждено шесть домов.