Смартфоны сделаны из алюминия и титана и имеют процессор А19 или А19Pro в зависимости от модели

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple представила новое поколение смартфонов - iPhone 17, в традиционную линейку из четырех смартфонов вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air , толщина телефона составила 5,6 мм. Трансляция велась на сайте корпорации.

Смартфоны iPhone 17 сделаны из алюминия и титана, имеют процессор А19 или А19Pro в зависимости от модели. Диагональ iPhone 17 - 6,3 дюйма, iPhone 17 Air - 6,5 дюйма, iPhone 17 Pro - 6,3 дюйма, iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма.