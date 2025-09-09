Стоимость на "Яндекс маркете" составит от 110 тыс. рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские ретейлеры назвали цены на новинки от Apple. Стоимость iPhone 17 на "Яндекс маркете" составит от 110 тыс. рублей, iPhone Air - от 135 тыс. рублей, iPhone 17 Pro - от 143 тыс. рублей, iPhone 17 Pro Max - от 152 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Цена на iPhone 17 составит от 110 тыс. рублей. в зависимости от комплектации, а на iPhone Air - от 135 тыс. рублей. Стоимость iPhone 17 Pro составит от 143 тыс. рублей, а iPhone 17 Pro Max - от 152 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Новые iPhone 17 будут доступны к заказу на "Яндекс маркете" с 10 сентября. Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки.

В МТС стоимость iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ составит 110 тыс. рублей, 512 ГБ - 135 тыс. рублей. iPhone 17 Air на 256 ГБ будет стоить 145 тыс. рублей, 512 ГБ - 170 тыс. рублей, 1 ТБ - 200 тыс. рублей. Цены на iPhone 17 Pro составят 165 тыс. рублей, 195 тыс. рублей и 225 тыс. рублей соответственно, Pro Max - 185 тыс. рублей, 215 тыс. рублей и 245 тыс. рублей. iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ обойдется в 300 тыс. рублей.

На платформе CDEK.Shopping стартовая цена iPhone 17 - 90,6 тыс. рублей, iPhone Air - 120,5 тыс. рублей, iPhone 17 Pro - 137,5 тыс. рублей, iPhone 17 Pro Max - 156,8 тыс. рублей. Цены указаны без учета таможенных пошлин. "Интерес к новому поколению смартфонов превысил прошлогодние показатели: предзаказы на устройства выросли в среднем в 1,5 раза по сравнению с iPhone 16", - отметили в компании.

Ozon откроет предзаказ на новинки Apple 10 сентября. На более доступные модели iPhone 17 цены составят от 112 до 126 тыс. рублей, на iPhone 17 Pro - от 166 до 225 тыс. рублей. Стоимость iPhone 17 Pro Max будет варьироваться от 190 до 290 тыс. рублей. Ультратонкую новинку Apple iPhone Air можно будет купить в диапазоне 150-210 тыс. рублей. Все предзаказы Ozon начнет доставлять клиентам в начале октября. На Wildberries стоимость базовой версии iPhone 17 составит от 100 тыс. рублей, рассказали в компании.