МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые устройства Apple, в том числе iPhone 17, появятся в продаже в России до конца сентября, сообщили опрошенные ТАСС ретейлеры.

"10 сентября сеть магазинов техники и электроники restore: открывает предзаказы на новую серию iPhone 17 и других новинок Apple - часы и аксессуары для устройств. Продажи в сети restore: планируется начать до конца сентября", - рассказали в пресс-службе Inventive Retail Group.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов также сообщил, что первые iPhone 17 появятся в магазинах до конца сентября. Сразу после официальной презентации Apple компания открывает предзаказ на новинки в своем интернет-магазине.

Wildberries также открыла предзаказ на iPhone 17. Клиенты маркетплейса уже могут ознакомиться с более чем 1 тыс. карточек товара нового смартфона от разных продавцов на платформе. Помимо этого, на витрине Wildberries появился выбор из почти 800 аксессуаров для новых устройств от Apple, каждый из которых тоже можно предзаказать.

Как уточнили в "М.Видео-Эльдорадо", в России новые смартфоны iPhone 17 появятся после официального старта продаж, который ожидается 19 сентября. Компания запустит предзаказ на устройства в самое ближайшее время. "Цены на новое поколение iPhone 17 в России в первые дни после мировой презентации будут дешевле, чем в 2024 году на iPhone 16 в аналогичный период, благодаря укреплению курса рубля. Мы уверены, что это сделает линейку iPhone 17 еще более популярной у российских покупателей", - подчеркнули в "М.Видео".