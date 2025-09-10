По мнению опрошенных ТАСС аналитиков, ситуация со спросом в экономике и с инфляцией складывается ниже прогнозов регулятора, что может способствовать более быстрому снижению ключевой ставки

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября может рассмотреть снижение ключевой ставки с текущего уровня в 18% до 16% годовых, считают большинство опрошенных ТАСС экспертов. Аналитики в своих прогнозах отмечают, что ситуация со спросом в экономике и с инфляцией складывается ниже прогнозов ЦБ РФ, что открывает дорогу для более быстрого снижения ключевой ставки. При этом значительная часть экспертов прогнозируют снижение до 17% годовых.

На предыдущем заседании в июле Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта (п. п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. В начале сентября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин также отмечал, что устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, но уже можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией 2024 года.

Ставка на смягчение

По мнению большинства аналитиков, 12 сентября будет принято решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.). "В текущих условиях более важным фактором для регулятора может оказаться замедляющийся рост экономической активности, а не некоторое ускорение роста реальных зарплат в июне или корпоративного кредитования в июле. Кроме того, решение по ставке будет приниматься в условиях сохранения базовой инфляции уже четвертый месяц в диапазоне 4,0-4,5% SAAR (годовой темп роста с сезонной корректировкой - прим. ТАСС). Дополнительным, хотя и менее важным, фактором в пользу широкого шага смягчения ДКП может выступить дефляция потребительских цен, отмечавшаяся на протяжении шести недель в июле, августе и уже в сентябре", - отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Также, по данным главного экономиста "БКС мир инвестиций" Ильи Федорова, траектория развития экономики идет по нижней границе траектории прогноза Банка России. "Текущие показатели роста складываются на фоне ускоренного исполнения расходной части бюджета. Осенью таких бюджетных стимулов для экономики не будет. Дефицит по итогам года будет выше запланированного где-то на 1 трлн руб. Сокращение бюджетных расходов приведет к торможению экономики в четвертом квартале 2025 года. Инфляция продолжает складываться ниже прогнозной траектории ЦБ на 2 п. п. Во многом история с инфляцией до конца года будет упираться в курс и ставку", - подчеркнул он.

Некоторые аналитики чуть менее оптимистично оценивают возможность снижения ставки на 200 б. п. Так, по мнению руководителя направления анализа долговых рынков ФГ "Финам" Алексея Ковалева, помимо варианта со снижением ставки на 200 б. п., есть вероятность менее широкого шага в 150 б. п. "Инфляция продолжает замедляться, однако баланс факторов, определяющих решение по ставке, позволяет ожидать более умеренного, чем в июле, понижения. Мы полагаем, что Банк России понизит ставку на 150 б. п. до 16,5%, при этом в своем сигнале обусловит возможность дальнейшего снижения с динамикой инфляции, инфляционных ожиданий, состоянием экономики, бюджетом, а также геополитическими факторами", - заключает он.

Умеренный шаг в условиях неопределенности

При этом значительная часть экспертов полагают, что Банк России ограничится снижением ставки до 17% годовых (на 100 б. п.). "Мы полагаем, шаг будет ограничен рисками в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции на фоне сезонного фактора (более ярко выраженного, нежели годом ранее) в виде снижения цен на плодоовощную продукцию и, как следствие, неуверенности в том, что осенняя динамика будет носить устойчивый характер снижения инфляционного давления. В частности, уже отслеживается ускорение темпов роста цен на большинство категорий непродовольственного сегмента, зависимых от валютного курса. Помимо этого, сохраняется значительный рост цен на нерегулируемые услуги вследствие продолжающегося роста доходов населения в условиях исторически низкой безработицы", - считает ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

По мнению старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, опережающее снижение процентных ставок в экономике создает риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий. При этом, по ее словам, уже появились первые признаки роста спроса в отдельных сегментах экономики, в том числе кредитования, что требует времени для оценки устойчивости и интенсивности наметившихся тенденций. "Дополнительными факторами неопределенности выступают высокие инфляционные ожидания, неясность относительно уровня бюджетных расходов в 2025 году, а также сохраняющиеся высокие темпы роста зарплат и доходов населения. <...> Существует риск того, что в случае перехода кредитования к росту норма сбережений может снизиться, что активизирует потребительские расходы и окажет дополнительное инфляционное давление", - подчеркнула она.

Сколько шагов до цели

Аналитики подчеркивают, что до конца 2025 года основные надежды на снижение ключевой ставки связаны с тенденцией ослабления ценового давления и движением инфляции к ожидаемым значениям. "С момента последнего заседания динамика инфляции складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ, что позволяет в сентябре ожидать решения по ставке, которое соответствовало бы оптимистическому сценарию. Что касается дальнейших шагов, то поскольку регулятор заявляет о своей удовлетворенности текущим уровнем жесткости ДКУ, можно предположить, что при прочих равных решения по ставке в октябре и декабре будут тесно увязаны с фактической инфляционной динамикой", - добавил Ковалев.

В ближайшие месяцы Банк России, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, продолжит снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в 2025 году заседаний шагами по 100-200 б. п. до 13% к концу года. "Вероятной траекторией по ставке мы видим снижение на 200 б. п. 12 сентября - до уровня 16%, затем еще на 200 б. п. 24 октября - до 14%, и финальное снижение на 100 б. п. 19 декабря - до 13%. Среднюю ключевую ставку в этом году мы ожидаем на уровне 18,5% после 17,5% в прошлом году", - отметил он.

В Газпромбанке при этом подчеркивают, что снижение ставки до уровня ниже 15% возможно только в случае нереализации некоторых факторов риска. "К концу года мы ожидаем, что ключевая ставка может быть понижена до 14-15% в случае, если не реализуется ряд факторов риска: бюджет не будет отклоняться от заявленных целей, волатильность на валютном рынке будет оставаться сниженной, а инфляционные ожидания перейдут к снижению после сезонного роста в августе", - заключили там.

