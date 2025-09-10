По информации Российского союза туриндустрии, высокий сезон начинается в конце октября - начале ноября, и на этот период отказов от туров нет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне не отказываются от путешествий в Непал, в том числе в высокий сезон, из-за проходящих там акций протеста. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Несмотря на беспорядки в столичном Катманду, приведшие к жертвам среди протестующих, отказов от поездок в Непал пока нет. Как рассказали эксперты РСТ, сентябрь - низкий сезон для направления и российских туристов там немного. Оживление спроса ожидается в конце октября - начале ноября, на этот период отказов от поездок нет", - говорится в сообщении.

Непал - востребованное направление среди спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих трекинги к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и других вершин. Высокий сезон начинается в конце октября - ноябре. По информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России. Сезон восхождений на восьмитысячники приходится на период с марта по май. Суммарное количество организованных российских туристов в Непале в пик сезона с ноября по май может достигать 2 тыс. человек, рассказали в РСТ.

"Партнеры из Непала пишут, что наши туристы находятся в безопасности, позавчера завершили маршрут, остальным рекомендовано оставаться дома до получения новостей. Власти уже отменили свое спорное решение о блокировке приложений социальных сетей, сейчас действует комендантский час в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре", - заметил руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

Он напомнил, что для Непала характерна частая смена правительств, но, как правило, обычно это происходило мирно, без жертв. "Полагаю, что и сейчас в течение недели все успокоится, ситуация войдет в привычное русло. Во всяком случае к началу туристического сезона в октябре все придет в норму", - подчеркнул он.